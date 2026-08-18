Младоженци са загиналите при катастрофата на Сифнос, били на медения си месец

Младоженци от Обединеното кралство и пилотът на хеликоптера са тримата загинали при катастрофата на гръцкия остров Сифнос в Егейско море. Това съобщава гръцкият вестник "То Вима", и допълва, че двойката е избрала именно острова от Цикладите за медения си месец.

Александър Кроми и Мари Ебърт, за които се смята, че са били в началото на 30-те си години, са използвали хеликоптера като частно въздушно такси. Освен тях загива и Гиорго Раико на 55 г. Гръцкият пилот бил женен с 3 деца, съобщава "Дейли мейл".

Знае се, че пилотът е бил опитен. Междувременно разследването на причините за инцидента продължава. Авиационни експерти твърдят, че една от основните версии сега е бързо развила се механична повреда, която предизвикала загуба на контрол над вертолета.

Запис от видеонаблюдението показва последните моменти преди катастрофата, когато машината започва да се върти около оста си. Става ясно още, че разследващата комисия се очаква да провери подробно и историята на техническата поддръжка на хеликоптера, за да установи дали е имало конструктивна или механична повреда.

Зам.-кметът на Сифнос Манолис Футулакис съобщи пред телевизия „Алфа" вчера, че според очевидци на инцидента се е чул необичаен звук и малко след това хеликоптерът е паднал на земята.

За починалият британец Александър Кроми се знае, че е бил вицепрезидент по решенията за частно управление на богатството в лондонския офис на Blackstone. Пред "Дейли мейл" от компанията заявили, че са шокирани от трагичната смърт на трима души, включително "нашият колега Алекс Кроми и съпругата му Мари, които празнуаваха медения си месец. Алекс бе обичан от всички, които го познаваха и работиха с него в Blackstone. Съболезнования за близките".

Според профила с LinkedIn на Мари Ебърт, тя е била консултант във фирмата Bain & Company, една от трите най-големи консултантски фирми във Великобритания, заради репутацията и престижа си.

"Шокирани сме от трагичния инцидент в Гърция, свързан с наша колежка и нейният съпруг. Съболезнования и подкрепа за семействата, намесени в тези трудни времена", пишат в свое становище от фирмата.

Знае се, че Ебърт е работила там повече от година, специализирайки в пазарна репутация. Преди това е работила в инвеститорската фирма Coller Capital.

Службите за спешна помощ са получили сигнал за инцидента около 18:17 часа местно време в понеделник.

На мястото са изпратени двама пожарникари и пожарен автомобил, които са се борили с избухналите пламъци. Спасителен екип е пристигнал и с високоскоростна лодка на пожарната.

Гръцката пожарна служба съобщи, че след катастрофата е била задействана аларма, чута в различни части на острова.

Няма данни при инцидента да са пострадали жители или други хора на земята. Не са засегнати и близки жилищни сгради.

Кметът на Сифнос Мария Надали определи случилото се като „шокиращо събитие".

„Шокирани сме и се опитваме заедно със съответните служби да се справим с последствията от този инцидент в района на хеликоптерната площадка", заяви тя пред местни медии.Националната организация за разследване на въздушни и железопътни произшествия и безопасност на транспорта е започнала разследване на катастрофата, съобщи гръцкото министерство на транспорта.

Британското външно министерство съобщи, че е в контакт с местните власти и събира допълнителна информация. От ведомството посочиха, че са готови да окажат консулска помощ на засегнатите.