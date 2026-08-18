В Германия откриха център за защита от дронове

В германския град Хеклинген, в източната провинция Саксония-Анхалт, бе открит нов технологичен изследователски център, който ще работи за подобряване на сигурността и защитата срещу заплахи от дронове. Откриването му се случва на фона на нарастващото напрежение с Русия след началото на войната в Украйна, предаде Франс прес.

„Центърът ще бъде основен елемент в архитектурата на сигурността срещу хибридните заплахи, каквито са дроновете", заяви германският вътрешен министър Александер Добринт.

Създаването на центъра идва по-малко от две седмици след като на летището в Лайпциг беше открит дрон с прикрепено взривно устройство. От това летище се изпращат военна техника и хуманитарна помощ за Украйна. Тогава Добринт предупреди за „ново измерение на заплахата" и допусна възможността за „хибридна атака".

„Този ден е особено важен за нас, тъй като ние укрепваме значително способностите си да реагираме на нападателни дронове", подчерта министърът при откриването.

Технологичният център се намира на около 200 километра южно от Берлин, на територията на летище, което до 2013 г. е било използвано от авиокомпанията „Райънеър", информира БТА.

В него ще се изпитват нови приложения и технологии, предназначени да повишат сигурността на предприятията и държавната администрация, както и общата сигурност на страната, заяви министърът на изследванията, технологиите и Космоса Доротее Бер по време на церемонията.

По данни на федералната съдебна полиция само през миналата година над 1000 дрона са прелетели над обекти от критичната инфраструктура на Германия.