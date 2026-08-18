Запорираха 818 сметки в Турция, разследват измами с криптовалути

В рамките на финансови разследвания срещу четири отделни организирани престъпни групи от „ново поколение" в Истанбул са запорирани банковите сметки, сейфовете под наем и криптоактивите на общо 818 заподозрени лица, съобщи информационният сайт „Хабер Тюрк".

Според медията, която се позовава на изявление на министъра на правосъдието Акън Гюрлек и на съобщение на Главната прокуратура в Истанбул, разследваните групи са известни като „Далтонлар" (Групата на братя Далтон), „Гюндогмушлар" (Група Гюндогмуш), „Шапкалълар" (Групата на онези с шапките) и „Групата на Баръш Боюн".

Гюрлек е заявил, че Бюрото за разследване на организираната престъпност към Главната прокуратура в Истанбул проследява движението на приходите от престъпна дейност чрез финансови разследвания. В резултат на тях са били запорирани всички банкови сметки, сейфове и криптоактиви на заподозрените.

Министърът е подчертал, че властите следят и за опити за укриване или изпиране на престъпни приходи чрез криптоактиви, незаконни залагания, хазарт и други подобни методи.

„Няма да пресечем само човешкия ресурс на престъпните организации, но и техните финансови канали", е заявил категорично Гюрлек.

Той е допълнил, че под прицел ще бъдат поставени всички звена на престъпните структури – от физическите извършители на улицата до лидерите, подбудителите и финансистите. По думите му властите няма да допускат съществуването на структури, които се опитват да въвличат деца и младежи в престъпна дейност или да заплашват търговци и граждани, пише БТА.

От Главната прокуратура в Истанбул са посочили, че престъпните организации от „ново поколение" използват организирани финансови механизми, за да поддържат икономическото си съществуване, да запазват членовете си в своите структури и да финансират престъпната си дейност.

В рамките на разследванията специално внимание е било отделено на начините, по които се укриват и изпират приходи, за които се предполага, че са придобити от престъпна дейност. Сред използваните методи са търговията с криптоактиви, незаконните залагания, хазартът и други сходни финансови операции.

Поради това разследванията обхващат едновременно организационната структура на групите и извършените престъпления, както и произхода на приходите. Проучват се банковите сметки, по които са постъпвали средствата, финансовите инструменти, в които те впоследствие са били преобразувани, както и крайните активи и имущество, придобити с тях.

Главната прокуратура в Истанбул е заявила, че наред с изправянето на заподозрените пред правосъдието съдебните и финансовите разследвания ще продължат решително. Целта е да бъдат установени престъпните приходи, да бъдат прекъснати финансовите източници на организациите и да бъде ликвидирана икономическата основа на престъпната им дейност.