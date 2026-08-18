Премахнаха 100 чадъра и шезлонга от плаж на Халкидики

100 чадъра и шезлонга, които бяха поставени, обезопасени и постоянно заключени на плажа Геракини, на Халкдики в Гърция, бяха премахнати днес. Плажните принадлежности заемаха части от брега и ограничаваха свободния достъп на къпещите се. Те бяха премахнати от община Полигирос при операция, проведена рано във вторник сутринта.

Операцията е извършена от служители на общината, в присъствието на заместник-кмета Василис Фардогианис, с помощта на камион, две селскостопански машини и самосвал, съобщават гръцките медии.

Общината беше направила подобно съобщение, с което призоваваше гражданите и почиващите да премахнат чадърите, шезлонгите и всякакъв вид оборудване, останало постоянно поставено на брега и плажа . Много от тях обаче не откликнаха на призива, в резултат на което общината пристъпи към премахването им. Масова практика е туристи да си "заплюват" място в свободните зони на гръцките плажове, като си оставят там плажни принадлежности и през нощта. Общинските власти обаче все по-често правят акции по изземването им.

„Това не е ход за конфронтация с когото и да било. Това е намеса за защита на общественото пространство и прилагане на правилата, които важат за всички. Общината ще продължи контрола и намесите си, където е необходимо, с цел да гарантира, че бреговете на община Полигирос остават чисти, свободни и достъпни за жителите и посетителите", коментира зам.-кметът Фардогианис.

Чадърите и шезлонгите се третират като отпадъци и поради тази причина са били предадени в съоръжение за рециклиране и няма да бъдат връщани на собствениците им.