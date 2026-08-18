Анди Бърнам за съобщенията с имитатор на началника на кабинета на Тръмп: Не ме е срам

Анди Бърнам заяви, че не се чувства неудобно от обмена на съобщения с човек, представил се за началника на кабинета на Доналд Тръмп, и настоя, че е постъпил правилно в тази ситуация, цитиран от ДПА.

Премиерът е поддържал контакт с неизвестен човек, представил се за началника на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс, но след няколко съобщения се усъмнил и съобщил за случая.

„Не, не се чувствам неудобно, защото обменът беше минимален, не ставаше дума за нищо съществено и всъщност бързо разбрах, че за случая трябва да бъде съобщено, и го направих“, каза Бърнам.

„Така че постъпих по правилния начин. Всички политици са подложени на подобен натиск и се сблъскват с такива предизвикателства, но аз направих всичко както трябва. Обменът на информация беше минимален и без никакво значение, а за случая беше съобщено бързо“, добави премиерът.

Попитан какви действия са предприети, за да бъде установено кой се е представил за началника на кабинета на Тръмп, Бърнам отговори: „Тук и в САЩ са предприети необходимите действия“.

Британското посолство във Вашингтон е било толкова обезпокоено от случая, че е повдигнало въпроса пред Белия дом, съобщиха двама служители пред „Политико“.

Телефонът на Уайлс вече е бил хакван според американски медии, но представител на американските власти заяви пред „Политико“, че случаят с Бърнам не е свързан с това, пише БТА.

Миналата година „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че ФБР е започнало разследване на опити за достъп до телефона на Уайлс, след като неизвестен човек се е свързвал с видни републиканци и ръководители на компании, представяйки се за нея.

Тръмп, изглежда, не е бил запознат със случая и заяви пред журналисти в Белия дом по повод Бърнам: „Сигурен съм, че е станало недоразумение“.

Бърнам не е първият известен британски политик, който е попадал в подобна ситуация.

През 2024 г. британското правителство публикува запис на шеговито телефонно обаждане, при което тогавашният външен министър Дейвид Камерън смятал, че разговаря с бившия украински президент Петро Порошенко.

Британското външно министерство заяви, че извършителите в този случай са били „очевидно руснаци“, и направи случая публичен, за да предотврати евентуални опити за манипулиране на записа.

През 2022 г. тогавашният министър на вътрешните работи Прити Пател и тогавашният министър на отбраната Бен Уолъс също са били обект на подобни измами, за които се предполага, че са дело на хора, свързани с Кремъл.

През 1998 г. имитаторът Джон Кълшоу бил свързан през телефонната централа на Даунинг Стрийт с тогавашния премиер Тони Блеър, като се представил за тогавашния лидер на опозицията Уилям Хейг. Блеър веднага разбрал, че обаждането е шега, но се засмял и казал: „Доста добра имитация.“

Междувременно Бърнам заяви, че Великобритания продължава да „подкрепя Украйна на 100 процента“, след като Москва предупреди, че действията им ще имат последствия, визирайки съобщения за използване на британски дронове при удари дълбоко на руска територия.

Русия обвини Великобритания, че умишлено ескалира конфликта и заяви, че колкото по-голямо е участието на страната, „толкова по-висока ще бъде цената, която тя ще плати“.

Бърнам още посочи: „Това е Великобритания, която прави това, което отдавна е заявила, че ще прави – да подкрепя Украйна на 100 процента в тази незаконна война, водена от Владимир Путин. Ние оказваме подкрепа на Украйна, за да може тя да се защитава, и това е британската позиция през целия този конфликт, включително при предишните премиери. Тя остава непроменена и при мен. Ние не изоставяме приятелите си в трудни моменти. Ще бъдем до Украйна в труден момент и това няма да се промени.“

Посолството на Русия във Великобритания заяви днес, че съобщенията „потвърждават, че Лондон умишлено избира ескалация на украинската криза“, и обвини Великобритания, че „се стреми да ограничи Русия и да ѝ нанесе максимални щети, използвайки Украйна като посредник“.

„Действията на Лондон неизбежно ще имат последствия, за които той ще трябва да отговаря“, добави посолството.