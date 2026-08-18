Над 40 пожара бушуват в Сърбия едновременно (Видео)

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Сръбските противопожарни служби се борят с два големи и над 40 малки пожара в цялата страна.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщи по-рано, че пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания, в която активни остават общо шест пожара.

Пожарите са и вероятната причина за дима и намалената видимост, за които имаше сигнали от някои части на България. Около обяд от пожарната също обвързаха силното задимяване над София с пожар в Сърбия.

Към момента в България няма действащи пожари до границата. Това съобщиха по-рано от пресцентъра на главната дирекция на пожарната. Причината за проверката са сигнали за дим и намалена видимост в западните части на страната.

По наличните към момента данни най-вероятният източник на дима са пожари, възникнали на територията на Сърбия, включително в района на Белград, както и пожари на територията на Албания, съобщават от пожарната.

Това е установено след разговор с Националния оперативен център на Сърбия и НИМХ към БАН. Взети са предвид както метеорологичната обстановка, така и посоката на въздушните течения.

Засега липсват данни за действащи пожари до държавната граница на България и няма пряка опасност за гражданите.

Според данни от Сектора за извънредни ситуации към Министерството на вътрешните работи на Сърбия, цитиран от сръбската обществена телевизия РТС, все още не е овладян пожарът на планината Столови край Кралево, Централна Сърбия, който избухна преди няколко дни. Слаб дъжд през нощта е облекчил условията, но силният вятър, мъглата на по-високите участъци и гъстият дим в по-ниските усложняват ситуацията, информира БТА.

Продължава гасенето и на големия пожар в областта Банатски пясъци, Войводина, където силният вятър и труднодостъпният терен затрудняват овладяването на огъня в продължение на седмица. До този момент са изгорели общо 3500 хектара земя.

Общо 45 пожара са активни в страната към момента, като 330 пожарникари се борят за овладяване на стихията.

В усилията за потушаването на огъня в Дибра по въздух участват два самолета. В Дайти са ангажирани 50 военнослужещи от въоръжените сили и един хеликоптер, а в Люфай огнището все още е активно, но с ниска интензивност.