Проверяват електрическата мрежа в Гърция заради големите горски пожари

Горски пожари, свързани с електрическата мрежа на Гърция, са засегнали приблизително 75 процента от опожарените площи в страната от началото на годината, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на предварителни данни от разследващите органи.

Състоянието на мрежата е във фокуса на разследванията на неотдавнашните големи пожари в Атика, Крит и Северен Пелопонес. Операторът на електроразпределителната мрежа ДЕДДИЕ оспорва подобни оценки и посочва, че през 2025 г. само 1 процент от регистрираните горски пожари са били свързани с електрическата мрежа.

Гръцката електроразпределителна мрежа е с дължина близо 254 000 километра и според специалисти голяма част от нея е остаряла, посочва изданието. Експерти, цитирани от „Катимерини“, посочват като проблеми недостатъчната поддръжка, непълното картографиране на отделни елементи на мрежата, контрола върху растителността около електропроводите и недостига на опитен технически персонал. Според тях по-добрата превенция изисква използване на дронове, сензори и системи за наблюдение в реално време, както и по-ефективни проверки и своевременна подмяна на рискови участъци.

Операторът на мрежата ДЕДДИЕ изпълнява инвестиционна програма за 5 млрд. евро до 2030 г., но според публикацията в „Катимерини“ увеличените инвестиции продължават да се съпътстват от аварии, забавяния при нови присъединявания и констатации на регулаторните органи за неизпълнена поддръжка, пише БТА.

Експертите смятат, че полагането под земята на цялата мрежа е технически и финансово трудно осъществимо и препоръчват приоритетно да се обезопасяват горски райони с висок риск, зони с чести повреди, електропроводи в близост до населени места и критична инфраструктура.