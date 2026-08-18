Тръмп обяви Ормузкия проток за американска територия

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи във вторник в публикация в Truth Social, че обявява Ормузкия проток за нова територия на САЩ.

Той публикува карта на региона, на която върху Ормузкия проток е поставен голям син кръг, а морският маршрут е обозначен като "нова територия на Съединиените щати".

Заместник-министърът на външните работи по правните и международните въпроси на Иран Казем Гарибабади сподели кадър на картата на американския президент и написа:

"По същия начин, по който Тръмп правилно написа името на вечния Персийски залив, скоро заблудата му относно Ормузкия пролив или ще бъде поправена, или ние ще поправим илюзиите на този заблуден човек". همانطور که ترامپ نام خلیج همیشگی فارس را به صورت صحیح نوشت، به زودی توهمش درخصوص تنگه هرمز یا اصلاح می شود یا توهمات این متوهم را اصلاح خواهیم کرد. pic.twitter.com/gpxqnGK077 — Gharibabadi (@Gharibabadi) August 18, 2026

След това Тръмп посочи, че не са провеждани или планирани преговори или разговори с Иран.

„Морската блокада остава в пълна сила и действие. Ормузкият проток е отворен и функционира. Всички водни мини са премахнати или взривени", написа Тръмп в Truth Social.

Изявлението дойде, след като в понеделник в Овалния кабинет репортери попитаха Тръмп дали възнамерява да направи такава заявка. „Мисля, че това е отлична идея. Ние контролираме пролива чрез блокадата и ми харесва идеята да го обявим за наша територия", отговори им той.

Президентът на САЩ също така акцентира върху това, което описа като ефективността на военноморската блокада на САЩ.

„Извличаме милиони барели петрол седмично. Ако погледнете цифрите, които получаваме, проливът е отворен, цените на петрола падат и ще продължат да падат, освен ако не решим да предприемем нещо много по-драстично от това, което правим сега."

Коментирайки възможността за постигане на споразумение с Иран, Тръмп заяви, че „Техеран иска да сключи споразумение, но няма да сключи такова, каквото според мен е необходимо".

Вчера Тръмп заплаши да атакува Оман - страна съюзничка на САЩ, ако тя "се изпречи на пътя" на усилията му да наложи мирно споразумение на Иран.

Срокът на действие на Меморандума за разбирателство, подписан от САЩ и Иран през юни, изтече в понеделник.

Вчера Тръмп каза, че САЩ не се стремят да удължат срока на Меморандума.

Днес главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че Ормузкият проток ще остане затворен, докато Съединените щати не изпълнят условията на временното споразумение с Иран, включително премахването на морската блокада и санкциите, както и освобождаването на замразените ирански активи.