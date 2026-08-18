Дрон се взриви на автобусна спирка, ползвана от служители на Запорожката АЕЦ, има загинал

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че дрон се е взривил на автобусна спирка, използвана от служители на окупираната Запорожка атомна електроцентрала. При взрива един човек е загинал, а няколко са били ранени, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

В "Екс" МААЕ посочи, че директорът на Запорожката АЕЦ е определил случилото се като "най-тежкия инцидент, свързан с централата".

Според информацията, с която директора разполага, експлозията е станала около 6 ч. (и българско време), като е засегнала общо 16 служители на централата и работници на външни компании. Един човек е загинал, а трима са получили тежки наранявания.

Запорожката АЕЦ, която се намира близо до фронтовата линия, бе окупирана от Русия през март 2022 г. - броени дни след пълномащабната инвазия в Украйна на 24 февруари, което предизвика опасения от ядрен инцидент. Атомната централа редовно е подлагана на обстрели, за които Москва и Киев се обвиняват взаимно, като при това всяка от двете страни в конфликта твърди, че другата взема централата на прицел умишлено. Сред последните военни инциденти в района е нанесен през юли удар по водоснабдителната инфраструктура на части от централата.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призова военните командири, отговорни за подобни действия, както и всички, които извършват нападения срещу атомни електроцентрали или техния персонал, незабавно да ги прекратят. Според Гроси подобни действия са неприемливи и създават сериозни рискове за ядрената безопасност в условията на продължаващ конфликт.