Белият дом защити правото на Тръмп да гласува по пощата

Белият дом защити правото на президента Доналд Тръмп да гласува по пощата, след като се появиха съобщения, че той е гласувал така на първичните избори на Републиканската партия в щата Флорида. Критиките са породени от това, че по-рано Тръмп остро критикуваше този начин на упражняване на правото на вот като измама, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

"Както каза президентът Тръмп законът "СПАСИ Америка" (SAVE America Act) предвижда разумни изключения, позволяващи на американците да гласуват по пощата в случаи на заболяване, увреждане, военна служба или пътуване - но всеобщото гласуване по пощата не бива да се допуска, тъй като е силно податливо на измами", заяви говорителката на Белия дом Оливия Уейлс, когато бе питана за информацията, че Тръмп е гласувал по пощата на първичните избори на партията.

"Както всички знаят, че президентът е жител на Палм Бийч и участва изборите във Флорида, но очевидно пребивава предимно в Белия дом във Вашингтон", подчерта Уейлс.

Вчера "Политико" съобщи, че Тръмп е гласувал по пощата на първичните избори на Републиканската партия в щата Флорида, позовавайки се на местни избирателни регистри. Ръководителят на избирателната комисия в окръг Палм Бийч не отговори веднага на искането на коментира.

Тръмп иска от Конгреса да приеме нови ограничения за гласуването и се опитва да ограничи гласуването по пощата, като повтаря необоснованите си твърдения, че то е по-податливо на измами, отбелязва Ройтерс.