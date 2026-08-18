Руското ръководство на Запорожката АЕЦ обвини Украйна за взривения дрон, убил човек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Назначеното от Русия ръководство на Запорожката атомна електроцентрала обвини Украйна за взривения на автобусна спирка дрон в Енергодар, при което загинал човек, а 17 бяха ранени, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Международната агенция за атомна енергия съобщи, че дрон се е взривил на автобусна спирка, използвана от служители на окупираната Запорожка атомна електроцентрала.

В "Екс" МААЕ посочи, че директорът на Запорожката АЕЦ е определил случилото се като "най-тежкия инцидент, свързан с централата".

Според информацията, с която директора разполага, експлозията е станала около 6 ч. (и българско време), като е засегнала общо 16 служители на централата и работници на външни компании. Един човек е загинал, а трима са получили тежки наранявания.

Генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси призова военните командири, отговорни за подобни действия, както и всички, които извършват нападения срещу атомни електроцентрали или техния персонал, незабавно да ги прекратят. Според Гроси подобни действия са неприемливи и създават сериозни рискове за ядрената безопасност в условията на продължаващ конфликт.