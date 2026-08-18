Тръмп: Не водим преговори с Иран и не планираме такива, Ормузкият проток е отворен

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Между САЩ и Иран нито се водят преговори, нито са планирани такива, но Ормузкият проток е отворен.

Това заяви президентът Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс и БТА.

"В момента не се водят преговори, нито разговори с Ислямска република Иран, нито са планирани такива. Военноморската блокада продължава с пълна сила. Ормузкият проток е отворен и корабоплаването през него се извършва. Всички морски мини са премахнати или обезвредени", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

По-рано главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви, че протокът ще остане затворен, докато САЩ не изпълнят условията на временното споразумение, подписано с Иран през юни. Тези условия включват САЩ да прекратят блокадата на иранските пристанища, да отменят санкциите върху износа на петрол, да освободят замразените активи на Иран и да прекратят заплахите и военните действия на всички фронтове, заяви Галибаф пред парламента.

Междувременно Тръмп обяви морския път за "нова територия" на САЩ.

Той публикува карта на региона, на която върху Ормузкия проток е поставен голям син кръг, а морският маршрут е обозначен като "нова територия на Съединиените щати". „Морската блокада остава в пълна сила и действие. Ормузкият проток е отворен и функционира. Всички водни мини са премахнати или взривени", написа Тръмп в Truth Social.

Вчера американският пратеник за Близкия изток Джаред Къшнър, който е и зет на Тръмп, изрази оптимизъм относно преговорите, за които заяви, че все още продължават. Той бе заедно с върховния представител в Газа Николай Младенов.

„Не мога да навлизам в подробности, но ще кажа, че разговорите между правителството на САЩ и различни представители на иранското правителство вероятно са по-интензивни от когато и да било", каза Къшнър пред „Фокс нюз".

Високопоставен ирански представител заяви пред „Ройтерс" вчера, че Иран ще премине към „изцяло настъпателна" военна позиция, тъй като усилията за договаряне на трайно прекратяване на войната със САЩ са в застой.

На въпрос на журналисти дали САЩ се стремят да удължат временното споразумение от юни, Тръмп отговори отрицателно.