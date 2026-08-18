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Зеленски номинира Андрий Сибига за външен министър на Украйна, Евген Хмара - за военен

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Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски номинира Андрий Сибига за външен министър на Украйна и Евген Хмара за министър на отбраната, съобщи Укринформ, цитирана от БТА.

Ярослав Железняк, депутат от партия „ГЛАС",  го обяви в "Телеграм".

„Зеленски внесе номинациите на Хмара и Сибига в парламента", написа той.

Според Железняк, срещите между парламентарните фракции и кандидатите за позициите са насрочени да започнат в 17:00 часа. Вчера, с одобрението на президента Зеленски, правителството назначи Евген Хмара за изпълняващ длъжността военен министър.

Преди това Хмара е бил ръководител на Службата за сигурност на Украйна, докато Андрий Сибига е ръководил външното ведомство.

На 16 юли Върховната рада одобри предложението на новоназначения министър-председател Сергий Корецки за нов кабинет на министрите. На 14 юли украинският парламент одобри оставката на премиера Юлия Свириденко. Целият кабинет автоматично подаде оставка заедно с нея.

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

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