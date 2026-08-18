Авиационната служба на Гърция иска проверки на всички хеликоптери като падналия в Сифнос

Гръцката Служба по гражданската авиация е изпратила спешно писмо до всички компании в страната, които разполагат с хеликоптери "Bell 206", след вчерашната катастрофа с машина от този модел на остров Сифнос, при която загинаха трима. Ще се правят проверки на хеликоптерите, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ, цитирана от БТА.

В писмото се казва, че според първоначалните оценки на наличните данни от катастрофата са установени признаци за възможен проблем с опашния ротор на хеликоптера. Затова Службата иска от всички компании, които имат такива хеликоптери да правят визуална проверка на опашния ротор преди всеки полет, както и функционална проверка съобразно с предвидените процедури и техническите наръчници на производителя.

Резултатите от проверките, както и всякакви установени износвания, аномалии и проблеми с работата трябва да бъдат докладвани незабавно на Службата по гражданска авиация. В случай на установен проблем, хеликоптерите трябва да останат на земята до пълното отстраняване на повредата и удостоверяване на пригодността им за полет.

Младоженци от Обединеното кралство и пилотът на хеликоптера са тримата загинали при катастрофата на гръцкия остров Сифнос в Егейско море. Това съобщава гръцкият вестник "То Вима", и допълва, че двойката е избрала именно острова от Цикладите за медения си месец.

Александър Кроми и Мари Ебърт, за които се смята, че са били в началото на 30-те си години, са използвали хеликоптера като частно въздушно такси. Освен тях загива и Гиорго Раико на 55 г. Гръцкият пилот бил женен с 3 деца, съобщава "Дейли мейл".

Знае се, че пилотът е бил опитен. Междувременно разследването на причините за инцидента продължава. Авиационни експерти твърдят, че една от основните версии сега е бързо развила се механична повреда, която предизвикала загуба на контрол над вертолета.

Запис от видеонаблюдението показва последните моменти преди катастрофата, когато машината започва да се върти около оста си. Става ясно още, че разследващата комисия се очаква да провери подробно и историята на техническата поддръжка на хеликоптера, за да установи дали е имало конструктивна или механична повреда.

Службите за спешна помощ са получили сигнал за инцидента около 18:17 часа местно време в понеделник.

На мястото са изпратени двама пожарникари и пожарен автомобил, които са се борили с избухналите пламъци. Спасителен екип е пристигнал и с високоскоростна лодка на пожарната.

Гръцката пожарна служба съобщи, че след катастрофата е била задействана аларма, чута в различни части на острова.

Няма данни при инцидента да са пострадали жители или други хора на земята. Не са засегнати и близки жилищни сгради.