СЗО: Разпространението на ебола в ДР Конго все още може да бъде овладяно

Представител на Световната здравна организация (СЗО) заяви, че все още е възможно разпространението на ебола в ДР Конго да бъде овладяно, въпреки че епидемията се разраства по-бързо, отколкото усилията за ограничаването ѝ, и вече е втората най-смъртоносна в историята, предаде Ройтерс.

По-рано този месец СЗО заяви, че разпространението на ебола може да бъде спряно в рамките на три месеца, но оттогава има признаци за влошаване на ситуацията, като вирусът се е разпространил и в шеста провинция.

„Що се отнася до плана за следващите три месеца – да, ако разполагаме с необходимите ресурси, мисля, че ще бъде възможно да постигнем това“, заяви пред журналисти в Женева Тиерно Балде, ръководител на действията на СЗО при епидемията, цитиран от БТА.

В момента наличните ресурси не достигат и СЗО е осигурила около 60% от необходимите ѝ 115 милиона долара за борба с епидемията. Сред останалите предизвикателства са забавеното откриване на нови случаи, претоварените екипи за наблюдение на вируса, въоръженият конфликт и липсата на ваксини и лечение срещу рядко срещания вид на вируса от щама Бундибуджо.

Други високопоставени представители заявиха пред Ройтерс, че епидемията все още е далеч от овладяване, като посочиха, че между 70 и 80% от новите случаи не могат да бъдат свързани с вече установени случаи на заразяване. Това означава, че вирусът продължава да се разпространява неконтролирано в много райони.

По данни на Регионалното бюро на СЗО за Африка в ДР Конго вече са потвърдени над 5000 случая на ебола, предаде ДПА.

От май насам 5021 души са потвърдените заразени с вируса, а 2378 пациенти са починали, което представлява смъртност от 47,4%. Над 1000 пациенти са се възстановили, според конгоанските здравни власти.

Епидемията беше обявена в средата на май и е 17-ото регистрирано огнище на ебола в централноафриканската страна. СЗО и Африканските центрове за контрол и превенция на заболяванията обаче предупредиха, че действителният брой на заразените може да е значително по-висок.