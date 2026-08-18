Петима, сред които и дете, са убити при израелски удар срещу град Газа

Петима души, включително дете, са убити днес, а около десет са ранени при израелски въздушен удар срещу пристанището в град Газа, съобщиха здравните власти в палестинския анклав, цитирани от Франс прес, цитирана от БТА.

Израелската армия заяви, че е атакувала крайбрежието на Газа, за да неутрализира няколко командири на “Хамас”, като е нанесла “прецизен въздушен удар, имащ за цел да елиминира заплахата”.

В понеделник на среща, продължила над 4 часа, зетят на Доналд Тръмп Джаред Къшнър е оказал натиск върху израелския премиер Бенямин Нетаняху да продължи с подкрепения от САЩ план за прекратяване на огъня в Газа и "да не създава пречки", съобщи пред Си Ен Ен израелски източник, запознат с дискусиите, на които е присъствал върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов, както и бившият британски премиер Тони Блеър.

Според източника в понеделник Нетаняху е обявил, че постигането на напредък по плана е "проблематично" заради предстоящите парламентарни избори на 27 октомври. Според проучвания Нетаняху не е в добра позиция преди вота и затова не е склонен да прави отстъпки по отношение на Газа.

Израелският премиер също така е казал на Къшнър и Младенов, че "Хамас" първо трябва да предприеме стъпки, явно визирайки разоръжаването на групировката.

Нетаняху е заявил още пред Къшнър, че Израел няма да изтегли никакви сили от Газа, докато Хамас не бъде напълно разоръжен, твърди високопоставен израелски служител.