ОАЕ: Засякохме две балистични ракети, изстреляни от Иран

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Две балистични ракети, изстреляни от Иран, са засечени тази вечер от Обединените арабски емирства. Това съобщи Министерството на отбраната на ОАЕ, цитирано от Ройтерс.

Оттам уточняват, че те са паднали в морето - едната в териториалните води на ОАЕ, а другата - извън тях.

По-рано днес Министерството на вътрешните работи на ОАЕ изпрати известие до мобилните телефони на гражданите, в което съобщи, че обстановката в страната вече е безопасна и хората могат да се върнат към обичайните си дейности, след като преди това бе издадено предупреждение на властите за възможна ракетна заплаха.

"Заради настоящата обстановка и опасността от ракетни удари незабавно потърсете убежище в най-близката защитена сграда", се посочваше в предупреждението на Министерството на вътрешните работи, цитирано от БТА.

Министерството на отбраната на ОАЕ съобщи, че е "засякло ракетна заплаха, насочена към страната".

Това е първото подобно предупреждение от юли, когато беше издадено за атака, която в крайна сметка не достигна територията на ОАЕ. През юни също беше задействана тревога, която впоследствие се оказа фалшива.

През последните седмици петролни танкери на Националната петролна компания на Абу Даби АДНОK (ADNOC) няколко пъти са ставали обект на нападения.

По време на първия етап от войната в Близкия изток, започнала на 28 февруари след израелско-американските удари срещу Иран, Техеран предприе близо 3000 атаки срещу ОАЕ, превръщайки страната в основна цел на ответните си действия.

След влизането в сила през юни на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран, който обаче беше нарушен още през юли, ОАЕ не са съобщавали за нападения на своя територия, за разлика от други държави от Персийския залив.