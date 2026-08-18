Почина британската актриса Филида Лоу, майката на Ема Томпсън

Британската актриса Филида Лоу, майка на Ема Томпсън, почина на 94-годишна възраст. Това съобщи Пи Ей мидиа/ДПА.

Новината за смъртта ѝ бе потвърдена от нейната внучка Гая Уайз, дъщеря на Томпсън, и съпруга ѝ Грег Уайз. Тя публикува снимка на баба си в Инстаграм, придружена с думите: „Почивай в мир, кралице моя“.

Лоу беше омъжена за актьора Ерик Томпсън от 1957 г. до неговата кончина през 1982 г., когато той почина от сърдечен удар на 53-годишна възраст. Техните дъщери - Ема и Софи Томпсън - също са актриси.

Филида Лоу се е появявала на екран заедно с дъщерите си няколко пъти. Сред съвместните им проекти е адаптацията по Джейн Остин „Ема“ от 1996 г. Във филма, където главната роля се изпълнява от Гуинет Полтроу, Лоу изигра госпожа Бейтс, а Софи влезе в ролята на нейната дъщеря - госпожица Бейтс.

Лоу се появява заедно с Ема Томпсън и във филма „Приятелите на Питър“ от 1992 г., режисиран от тогавашния съпруг на дъщеря ѝ Кенет Брана. На следващата година Лоу участва и в неговата адаптация по „Много шум за нищо“, отново рамо до рамо с Ема Томпсън.

През 1997 г. Лоу отново си партнира с най-голямата си дъщеря в режисьорския дебют на Алън Рикман The Winter Guest, където двете изиграха майка и дъщеря. Повече от десетилетие по-късно тя озвучава роля и във филма на Ема Томпсън „Бавачката Макфий“ (2005 г.), на който дъщеря й е сценарист и в който изпълнява главната роля, пише БТА.

Родена в Глазгоу през 1932 г., първоначално Лоу мечтае да стане театрален дизайнер, но в крайна сметка завършва актьорско майсторство в театралната школа „Бристол Олд Вик“.

Лоу участва и в редица телевизионни програми и сериали, сред които Play School, The Unpleasantness At The Bellona Club, „Приключенията на Сара Джейн“, „Войната на Фойл“ и др. Тя остави следа и в киното и в театъра.

Актрисата участва и в оригиналния лондонски състав на мюзикъла „Клетка за птици“ в „Лондон паладиум“ през 1986 г. За приноса си към драматичното изкуство и благотворителността, през 2014 г. Филида Лоу е удостоена със званието Офицер на Ордена на Британската империя, отбелязва Пи Ей мидиа/ДПА.