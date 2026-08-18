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При катастрофа загинаха продуцентът Никола Алтмайер и шефката на PR отдела на "Диор"

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Никола Алмайер и Матилд Фавие КАДЪР: Екс/@InfosFrancaises

Награждаваният френски филмов продуцент Никола Алтмайер и шефката на отдела за връзки с обществеността на „Диор" Матилд Фавие са загинали при автомобилна катастрофа в западната част на Франция, съобщиха местните власти във вторник, цитирани от France 24. 

Колата им е се е блъснала в камион, докато са изпреварвали друго превозно средство в понеделник следобед, съобщи Никола Лекленш, заместник-прокурор в Ниор, департамент Дьо-Севр.

57-годишната Фавие ръководеше отдела за връзки с обществеността на луксозната модна марка „Диор".

61-годишният Алтмайер, който е филмов продуцент, бе шеф на компанията Mandarin & Compagnie заедно с брат си Ерик.

Братята са продуценти на поредицата OSS 117 – пародия на шпионски филми в стила на 50-те години, на култовата комедия Brice de Nice, както и на трилъра Conquest, базиран на възхода към властта на бившия френски президент Никола Саркози.

През 2017 г. Алтмайер получи заедно с брат си наградата Daniel Toscan du Plantier Prize за най-добър френски продуцент на годината, връчвана от френския еквивалент на наградите „Оскар".

Никола Алмайер и Матилд Фавие КАДЪР: Екс/@InfosFrancaises

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