ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

САЩ критикуват Израел за атака по сирийско военно ...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23410984 www.24chasa.bg

Най-големият пътнически самолет в света подрани и повреди светлини на писта в Мюнхен

3024
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
КАДЪР: Екс/@NewsFokus

 Пътнически самолет „Еърбъс А380" на „Луфтханза" със 351 пътници е кацнал твърде рано на летището в Мюнхен вчера вечерта и е повредил светлините в началото на пистата, съобщи германската авиокомпания, цитирана от ДПА. 

13-годишният самолет е кацнал безопасно и никой от пътниците не е пострадал, заяви говорителка на „Луфтханза".

А380, който е най-големият пътнически самолет в света, е пристигнал от Сан Франциско.

След кацането в Мюнхен самолетът е продължил към терминала, където пътниците са слезли безпроблемно, съобщи „Луфтханза".

По данни на авиокомпанията Федералното бюро за разследване на авиационни произшествия на Германия е започнало разследване, което „Луфтханза" заяви, че подкрепя изцяло, пише БТА. 

Инцидентът стана само два дни след като „Боинг 787 Дриймлайнър" на „Виетнам еърлайнс" излезе извън края на същата писта по време на проблемно излитане. Самолетът е набирал скорост трудно и едва е избегнал инцидент. Опашката му е ударила пистата и и е повредила светлините, обозначаващи пистата. Никой не е пострадал, а по-късно самолетът се е върнал благополучно в Мюнхен.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

КАДЪР: Екс/@NewsFokus

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Джензито Вики в световния безпорядък