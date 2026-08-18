Най-големият пътнически самолет в света подрани и повреди светлини на писта в Мюнхен

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Пътнически самолет „Еърбъс А380" на „Луфтханза" със 351 пътници е кацнал твърде рано на летището в Мюнхен вчера вечерта и е повредил светлините в началото на пистата, съобщи германската авиокомпания, цитирана от ДПА.

13-годишният самолет е кацнал безопасно и никой от пътниците не е пострадал, заяви говорителка на „Луфтханза".

А380, който е най-големият пътнически самолет в света, е пристигнал от Сан Франциско.

След кацането в Мюнхен самолетът е продължил към терминала, където пътниците са слезли безпроблемно, съобщи „Луфтханза".

По данни на авиокомпанията Федералното бюро за разследване на авиационни произшествия на Германия е започнало разследване, което „Луфтханза" заяви, че подкрепя изцяло, пише БТА.

Инцидентът стана само два дни след като „Боинг 787 Дриймлайнър" на „Виетнам еърлайнс" излезе извън края на същата писта по време на проблемно излитане. Самолетът е набирал скорост трудно и едва е избегнал инцидент. Опашката му е ударила пистата и и е повредила светлините, обозначаващи пистата. Никой не е пострадал, а по-късно самолетът се е върнал благополучно в Мюнхен.