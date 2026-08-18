Лавров: Великобритания рискува да бъде възприета като страна във войната срещу Украйна

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Русия има право да разглежда прякото участие на Великобритания в ударите на руска територия като участие във войната срещу Украйна. Това заяви министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров, цитиран от Ройтерс.

Коментарите му дойдоха, след като вестник „Таймс“ съобщи в събота, че за първи път са използвани дронове за далечни удари срещу Русия, произведени във Великобритания. След публикацията руското посолство в Лондон предупреди Великобритания за неуточнени „последици“ от доставката на дронове за Киев, пише БТА.

Ударите били насочени и срещу гигантските складове на "Уайлдберис" – най-голямата компания за онлайн търговия в Русия, като са изгорени стоки на стойност милиарди долари. Това доближи войната до обикновените руснаци повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна.

Британският премиер Анди Бърнам заяви днес, че Великобритания ще подкрепи Украйна „на 100%“ в борбата ѝ срещу Русия и ще застане до Киев „в момент на нужда“.

Москва обвини по-рано британски специалисти в участие в атаки срещу руска територия, заявявайки, че ролята на Великобритания ще бъде взета предвид в нейния отговор.

Киев засили атаките си срещу Русия през тази година, като ракети с голям обсег и рояци от дронове все по-често нанасят удари по военната промишленост и енергийните съоръжения.