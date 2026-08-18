САЩ санкционират шефката на Международния наказателен съд

САЩ днес са наложили санкции на японския съдия Томоко Акане, която е председател на Международния наказателен съд (МНС). Това става ясно от данни на уебсайта на Министерството на финансите на САЩ, предаде Ройтерс.

Този ход е поредната ескалация в кампанията на администрацията на Тръмп срещу базирания в Хага съд, създаден през 2002 г. от международната общност за преследване на военни престъпления, геноцид и престъпления срещу човечеството. САЩ не са член на съда.

Миналата година Вашингтон наложи санкции на няколко служители на МНС, включително прокурори и съдии, позовавайки се на заповедите на съдебния орган за ареста на израелския премиер Бенямин Нетаняху и бившият израелски министър на отбраната Йоав Галант, и предишно разследване на американски войски в Афганистан.

Санкциите замразяват всички американски активи, които лицата може да притежават, и по същество ги блокират от достъп до финансовата система на САЩ, с която почти всички международно опериращи банки имат близки връзки.

През юни трима съдии от МНС заведоха дело срещу Тръмп и администрацията му за санкциите, твърдейки, че са незаконни.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио миналия месец заяви, че администрацията ще засили усилията срещу МНС, включително с дипломатическа кампания, насочена към убеждаване на други държави да напуснат институцията.

Рубио заяви, че съдът представлява заплаха за американските военнослужещи и други служители, изпълняващи строгата имиграционна политика на Тръмп или участващи в удари срещу плавателни съдове, за които се предполага, че превозват наркотици, докато според Тръмп кампанията е насочена към защита на Нетаняху и други лица от наказателно преследване, а не към самия него.

САЩ никога не са били член на съда. МНС установява юрисдикция само ако държава-членка не е в състояние или не желае сама да преследва жестокостите, пише БТА.

Въпреки това, уставът на МНС също така дава на съда правомощието да преследва извършители на престъпления, извършени на територията на държави-членки от граждани на държави, които не са негови членки.