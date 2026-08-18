САЩ критикуват Израел за атака по сирийско военно летище

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Специалният пратеник на САЩ за Сирия Том Барак осъди днешната израелска атака срещу военно летище в северозападна Сирия, предаде ДПА. Той заяви, че Вашингтон е дълбоко обезпокоен от тази атака. Засега няма информация за щети или жертви.

„Фокс Нюз“ съобщи, че неназован висш израелски служител е заявил, че Израел е споделил високочувствителна разузнавателна информация със САЩ преди нападението, но не даде повече подробности поради строго класифицирания характер на информацията.

Министерството на външните работи на Сирия заяви, че Израел многократно е нанасял удари по страната след падането на дългогодишния президент Башар Асад на 8 декември 2024 г., докато сирийското правителство е проявило сдържаност, стремило се е да укрепи стабилността и е опитало да избегне по-нататъшна ескалация, пише БТА.

Според неправителствената организация Сирийски център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ), военното летище „Абу Духур“ е било извън експлоатация от години, но в момента се възстановява с турска подкрепа.

Турски превозни средства и оборудване са разположени там от известно време, като работата включва техническа и логистична подготовка за евентуалното повторно въвеждане на летището в експлоатация, отбеляза СЦНПЧ.

Турска военна делегация дори е посетила летището през последните дни, за да оцени напредъка на работата там, добави организацията.

Според информации в израелските медии, ударът е бил насочен към „ограничаване на военното влияние на Турция в Сирия“.

„Фокс Нюз“ цитира висшия израелски представител, който заяви, че преходният президент Ахмед аш Шараа е разбрал, че не може да действа като предишното ръководство, което е подкрепяло „марионетни сили“. Представителят обаче допусна, че Аш Шараа може да не е знаел „какво се случва“.

Барак критикува израелските въздушни удари по летището като ненужна ескалация и заявяви, че те не допринасят за регионалната стабилност.

Правителството на Аш Шараа „нито е провеждало агресивна политика, нито е поддържало марионетни сили“, написа Барак в Екс, добавяйки, че то „многократно е показвало предпочитание към деескалация с Израел“.

Вашингтон досега улесняваше преговорите между страните и ще продължи да го прави, за да напредва в дипломатическите усилия, подчерта Барак.