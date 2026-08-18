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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23411431 www.24chasa.bg

Украинска топлоцентрала спря работа след руски удар

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СНИМКА: Пиксабей

Топлоелектрическа централа в централната част на Украйна спря работа днес, след значителни щети, причинени от руски удар, съобщи компанията собственик на централата ДТЕК, цитирана от Ройтерс и Укринформ.

Компанията отказа да назове името на атакувания обект, пише БТА. 

В изявление в Телеграм ДТЕК заяви, че нейните ТЕЦ-ове са атакувани над 230 пъти от Русия след пълномащабната инвазия през 2022 г.

По време на руско нападение на 12 юни беше убит служителят на компанията Олександър Косолапов, припомня Укринформ.

 

СНИМКА: Пиксабей

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