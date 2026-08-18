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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23411474 www.24chasa.bg

Франция експулсира двама ирански дипломати

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Жан-Ноел Баро КАДЪР: Екс/@jnbarrot

Франция ще експулсира двама ирански дипломати през следващите дни. Това обяви френският външен министър Жан-Ноел Баро в публикация в Екс, цитирана от Ройтерс.

Коментарите на Баро дойдоха ден след като иранското министерство заяви, че на двама служители на френското посолство, които са били замесени в дипломатически спор в Техеран през юли, няма да бъде позволено да се върнат в Иран. 

Миналия месец френското външно министерство заяви, че служителите на френското посолство са били задържани и физически заплашвани от иранските служби за сигурност в Техеран.

Баро уточни, че задържаните са изпълнявали френски програми в Иран в подкрепа на гражданското общество, по-специално в подкрепа на определени ирански учени и творци, съобщи ТАСС. Според министъра те са били държани няколко часа, разпитвани и един от тях е бил малтретиран. Те са били освободени и скоро са се върнали във Франция, пише БТА. 

В телефонен разговор с Баро, иранският външен министър Абас Арагчи обяви действията на тези дипломати за неприемливи, наричайки ги "непрофесионални". Той подчерта, че спазването на законите на приемащата страна и признатите принципи на дипломацията са необходими условия за продължаване на работата на чуждестранните мисии.

Жан-Ноел Баро КАДЪР: Екс/@jnbarrot

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