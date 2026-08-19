Почина барабанистът на ZZ Top Франк Биърд

Франк Биърд, барабанистът на легендарното тексаско рок трио ZZ Top, е починал на 77-годишна възраст, съобщава " Гаридън".

Музикантът е неразделна част от характерното звучене на групата и стои зад ритъма на едни от най-големите ѝ хитове, сред които „Sharp Dressed Man", „Legs" и „Gimme All Your Lovin'".

Биърд беше член на ZZ Top заедно с Били Гибънс и Дъсти Хил и е сред музикантите, превърнали групата в една от емблемите на блус рока и тексаското буги.

Биърд е починал във вторник в ранчото си в Ричмънд, Тексас, заобиколен от членове на семейството си, съобщи неговият пиар Боб Мерлис. Съоснователят и китарист на групата Били Гибънс, който е на турне с басиста Елууд Франсис, почете Биърд в изявление.

„Днес Елууд и аз загубихме един страхотен приятел и колега, а светът загуби един от най-естествено иновативните барабанисти и истински син на Тексас. Неговият характерен ритъм беше ключов за успеха на ZZ Top. Групата, от която той беше част в продължение на шест десетилетия, ще продължи напред, както той би искал", каза Гибънс.

ZZ Top са продали повече от 50 милиона албума и имат шест сингъла, достигнали до №1 в класацията на Billboard Mainstream Rock Airplay. Седем от албумите им са попадали в Топ 10 на Billboard 200, а групата е номинирана три пъти за награда „Грами".

„Открих хората, с които съм бил предопределен да свиря", казва Биърд в документалния филм от 2019 г. „ZZ Top: That Little Ol' Band from Texas". „Никога не съм искал да се отказвам и никога не съм искал да бъда уволнен."