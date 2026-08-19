Отстраненият министър Федоров призова за избори в Украйна по време на война

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Той разкритикува военновременната корупция

Наскоро отстраненият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за провеждане на избори в Украйна въпреки войната. Във видеообръщение в YouTube той заяви, че страната е изправена пред управленска криза и разкритикува военновременната корупция, посочи БТА.

Украинското законодателство забранява провеждането на избори при военно положение. По данни на Ройтерс това е първият подобен призив от значима украинска политическа фигура от началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г.

Уволнението на Федоров предизвика редица протести в Украйна.