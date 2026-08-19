Втори еквадорски кандидат влиза в надпреварата за следващ генерален секретар на ООН

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Еквадорската дипломатка Ивон Баки се включи в надпреварата за следващ генерален секретар на ООН. Тя е осмият кандидат за поста, който Антонио Гутериш трябва да освободи догодина, съобщи Ройтерс, позовавайки се на документи на световната организация.

Баки, бивш министър и посланик на Еквадор във Франция, Катар и САЩ, е номинирана от Тонга. Тя е вторият еквадорски кандидат за поста, посочи БТА.

Дания, която председателства Съвета за сигурност на ООН през август, ще проведе в петък ново неофициално закрито гласуване като част от процедурата по избор на наследник на Гутериш.