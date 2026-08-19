ОАЕ прекратява цялата търговия, стопанския обмен и финансовите транзакции с Иран

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Обединените арабски емирства обявиха, че цялата търговия, стопанския обмен и финансовите транзакции с Иран са прекратени до второ нареждане, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на външното министерство на страната.

Решението е прието на фона на ескалацията в региона, която „подкопава регионалния и международния мир и сигурност", се казва в изявлението на Министерството на външните работи на ОАЕ, посочи БТА.

Във вторник властите съобщиха, че са засекли две балистични ракети, изстреляни от Иран. Те са паднали в морето - едната в териториалните води на ОАЕ, а другата - извън тях.

Днес Иран отрече да е изстрелял вчера ракети към Обединените арабски емирства, предаде Франс прес.

Говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи определи обвинението на Абу Даби като вредно за регионалното доверие и за усилията в полза на сигурността.