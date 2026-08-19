Близък до Тупак в съда: Няма да изпратя Дейвис в затвора

Дейвис отрича обвиненията

Свидетелят отказа да отговаря на въпроси, които могат да навредят на Дейвис

Близък на Тупак Шакур влезе в остър сблъсък с прокуратурата по време на втория ден от процеса за убийството на рапъра, съобщава Би Би Си.

Джеймс „Mob James" Макдоналд заяви пред съда, че е бил принуден да свидетелства и е бил заплашен с обвинение в неуважение към съда, ако откаже да даде показания.

Макдоналд беше разпитван многократно дали може да посочи кой е отговорен за смъртта на Шакур. В един момент той посочи обвиняемия Дуейн „Keffe D" Дейвис и заяви:

„Питате ме нещо, което няма да е добре за него. Няма да го изпратя в затвора, вие го правите."

Дейвис е обвинен в убийството на Тупак Шакур и според прокуратурата е организирал нападението срещу него. Той отрича обвиненията и се признава за невинен.

Процесът срещу Дуейн „Keffe D" Дейвис цели да сложи край на едно от най-известните неразкрити убийства в САЩ – смъртта на рапъра Тупак Шакур.

Три десетилетия след убийството му прокуратурата твърди, че Дейвис, бивш лидер на уличната банда South Side Compton Crips, е организирал нападението срещу Шакур. Според обвинението мотивът е бил конфликт между рапъра и племенника на Дейвис – Орландо Андерсън, който се е случил в Лас Вегас само часове преди стрелбата.

Шакур е на 25 години, когато е прострелян от автомобил в движение на 7 септември 1996 г., след боксов мач на Майк Тайсън. Той умира шест дни по-късно в болница.

Случаят се развива на фона на силното влияние на уличните банди върху хип-хоп културата през 90-те години. Неписаният „уличен код" не допуска сътрудничество с полицията, а недоверието към властите е засилено след случая с Родни Кинг и последвалите бунтове в Лос Анджелис.

Дори след като е прострелян, Шакур отказва да разкаже на полицията какво се е случило. В линейката той отговаря на полицай с думите: „Ние ще се погрижим за това".

Три десетилетия по-късно този код продължава да оказва влияние върху свидетелите по делото. Джеймс „Mob James" Макдоналд, който е бил близък до Шакур, признава, че изпитва противоречиви чувства, докато дава показания. Той заявява, че не харесва Дейвис, но въпреки това се колебае да посочи какво знае за убийството.

Джеймс „Mob James" Макдоналд, бивш член на свързаната с конкурентната банда Bloods групировка Mob Piru и охранител в лейбъла Death Row Records на Сюдж Найт, който представляваше Тупак Шакур, заяви пред съда, че не е бил с рапъра по време на стрелбата.

По време на разпита адвокатът на Дуейн „Keffe D" Дейвис – Майкъл Санфт, многократно го пита дали е станал свидетел на нападението и дали знае кои хора са били на мястото.

Под клетва Макдоналд повиши тон и размаха ръце, като заяви, че не иска да отговаря на част от въпросите, защото това „няма да е добре" за обвиняемия.

В един момент той се обърна към Дейвис и му каза: „Говори с адвоката си, човече, този тип се побърква".

„Не искам да го изпратя в затвора, въпреки че не се харесваме. Не искам да те изпратя в затвора", каза Макдоналд, обръщайки се към Дейвис, който стоеше безмълвно в костюма си.

„Питате ме неща, които могат да му навредят", заяви той на адвокат Санфт.

След като беше притиснат да отговори, Макдоналд обясни, че макар да не е присъствал на самата стрелба, хора от обкръжението на Шакур, които са били там, бързо са разбрали кой стои зад нападението.

„Това беше гангстерска война. Хора бяха наранявани. Хора бяха издирвани", каза той. По думите му Орландо Андерсън и други хора са били преследвани, тъй като срещу тях е имало заплахи за убийство.

Макдоналд заяви, че след смъртта на Шакур е имало желание за отмъщение срещу хората, смятани за отговорни.

„Те бяха основните фигури в една гангстерска война – бяха в центъра ѝ", каза Макдоналд за Дейвис и неговия племенник Орландо Андерсън. Той добави, че самият той също е бил въвлечен в конфликта.В края на показанията си Джеймс „Mob James" Макдоналд се обърна към обвиняемия Дуейн „Keffe D" Дейвис с думите: „Не искам да бъда част от това."

Във вторник пред съда даде показания и Реджи Райт-младши – част от охраната на Тупак Шакур, който през 1997 г. става генерален мениджър на Death Row Records.

Само дни преди началото на процеса Дейвис заяви, че доказателствата по-скоро насочват към Райт, който преди това е бил полицай в Комптън.

Адвокатите на защитата разпитаха Райт за ролята му в охраната на Сюдж Найт, който е бил в автомобила заедно с Тупак по време на стрелбата. Те го попитаха и за развитието на кариерата му, след като Найт напуска Death Row Records.

„И тогава станахте генерален мениджър", заяви адвокатът Майкъл Санфт, като подчерта, че след оттеглянето на Найт Райт поема управлението на Death Row Records – компания, оценявана по това време на около 3 млн. долара.

Очаква се процесът да продължи в сряда.

Убийството на Тупак Шакур дълго време остава без развитие, докато самият Дейвис не започва публично да говори за случая. В мемоарна книга, на която е съавтор, той твърди, че е бил пътник в автомобила, от който е стреляно по колата на Шакур, и че е осигурил оръжието, използвано при убийството.

Впоследствие Дейвис се дистанцира от написаното в книгата. Той твърди, че не е автор на целия текст и че части от историята са били измислени или променени с цел да се увеличат продажбите.