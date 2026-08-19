Корабният трафик през Ормузкия проток намалява

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Корабният трафик през Ормузкия проток е спаднал вчера, тъй като повечето корабни компании избягват ключовия морски маршрут заради липсата на ясни сигнали за отварянето му, предаде Ройтерс.

По данни на анализаторската компания „Кплер" (Kpler) през протока са преминали само шест търговски кораба. Това е спад спрямо деветте кораба ден по-рано и под 10-дневната средна стойност от 11 кораба дневно.

В същото време вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи в публикация в Truth Social, че обявява Ормузкия проток за нова територия на САЩ.

Той публикува карта на региона, на която върху Ормузкия проток е поставен голям син кръг, а морският маршрут е обозначен като "нова територия на Съединиените щати".

В отговор заместник-министърът на външните работи по правните и международните въпроси на Иран Казем Гарибабади написа: "По същия начин, по който Тръмп правилно написа името на вечния Персийски залив, скоро заблудата му относно Ормузкия пролив или ще бъде поправена, или ние ще поправим илюзиите на този заблуден човек".

След това Тръмп посочи, че не са провеждани или планирани преговори или разговори с Иран.