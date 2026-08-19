Тръмп иска среща с Ким Чен Ун през есента

Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази есен, съобщи „Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на американски представители, предаде Ройтерс.
Според изданието Тръмп е обсъждал лично възможността за среща по време на планирано пътуване в Азия през ноември за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския Шънчжън.
Ройтерс посочва, че засега не може независимо да потвърди информацията.
Преди дни американският президент Доналд Тръмп съобщи, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун е отговорил на исканията му за възобновяване на преговорите между двете страни.
"Ким Чен Ун винаги се е отнасял с голямо уважение към мен. Срещали сме се няколко пъти, по-точно два пъти. Срещали сме се и сме разговаряли. Разбирам го и той разбира мен. Разбирам се много добре с него", каза Тръмп.
Ким е ключов съюзник на руския президент Владимир Путин, като му помага с оръжия, и поддържа близки стратегически отношения с Китай. Политическият му диалог със САЩ обаче е променлив.
Отношенията на Тръмп с Ким не са толкова голям приоритет, какъвто бяха по време на първия му мандат, когато двамата ръководители се срещнаха и си разменяха писма, но американският президент неведнъж е изразявал интерес от възобновяване на контактите със севернокорейския лидер.