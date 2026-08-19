Тръмп иска среща с Ким Чен Ун през есента

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява за среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун още тази есен, съобщи „Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на американски представители, предаде Ройтерс.

Според изданието Тръмп е обсъждал лично възможността за среща по време на планирано пътуване в Азия през ноември за срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в китайския Шънчжън.

Ройтерс посочва, че засега не може независимо да потвърди информацията.

Преди дни американският президент Доналд Тръмп съобщи, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун е отговорил на исканията му за възобновяване на преговорите между двете страни.

"Ким Чен Ун винаги се е отнасял с голямо уважение към мен. Срещали сме се няколко пъти, по-точно два пъти. Срещали сме се и сме разговаряли. Разбирам го и той разбира мен. Разбирам се много добре с него", каза Тръмп.

Ким е ключов съюзник на руския президент Владимир Путин, като му помага с оръжия, и поддържа близки стратегически отношения с Китай. Политическият му диалог със САЩ обаче е променлив.

Отношенията на Тръмп с Ким не са толкова голям приоритет, какъвто бяха по време на първия му мандат, когато двамата ръководители се срещнаха и си разменяха писма, но американският президент неведнъж е изразявал интерес от възобновяване на контактите със севернокорейския лидер.