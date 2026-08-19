Механична повреда е основната версия за катастрофата с хеликоптер на Сифнос

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Механична повреда в опашния ротор е водещата версия за катастрофата с частен хеликоптер на гръцкия остров Сифнос, при която загинаха пилотът и семейство младоженци.

Първоначалният анализ на видеозаписите показва вероятна неизправност в задната част на машината, довела до загуба на контрол. Свидетели разказват, че чули необичаен шум и видели хеликоптера да се завърта рязко, преди да падне на около 50 метра от площадката за кацане в местността Толос. След удара машината се е запалила.

Около 15 минути преди катастрофата пилотът се свързал с контролната кула и съобщил, че се насочва за кацане към хеликоптерната площадка. Разследващите проверяват и версиите за внезапен здравословен проблем на пилота.

Гръцката Служба за гражданска авиация разпореди преди следващия полет на всички хеликоптери Bell 206, вписани в националния регистър, да бъдат извършени визуална и функционална проверка на системата на опашния ротор.

Загиналият пилот е 53-годишният Йоргос Райкос е бивш военнослужещ от Армейската авиация, с хиляди летателни часове и дългогодишен професионален опит.

Другите две жертви са 31-годишният Александър Кроми и 30-годишната му съпруга Мари Еберт, които живеели в Лондон. Младоженците са били на меден месец в Гърция и наели частния хеликоптер от Маркопуло, за да пътуват до Сифнос.