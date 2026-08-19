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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23411952 www.24chasa.bg

Франция обвини Иран в посегателство срещу двама френски дипломати

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Жан-Ноел Баро

Франция обвини Иран в посегателство срещу двама нейни дипломати и в отговор експулсира двама служители на иранското посолство в Париж, съобщи френското външно министерство, цитирано от ДПА.

Иранските дипломати са обявени за персона нон грата и трябва да напуснат страната в следващите дни, посочи БТА.

Според френския външен министър Жан-Ноел Баро двама френски дипломати са били задържани в Иран за няколко часа преди около месец, като единият е бил подложен и на тормоз. Те са били освободени и скоро са се върнали във Франция. Баро уточни, че задържаните са изпълнявали френски програми в Иран в подкрепа на гражданското общество, по-специално в подкрепа на определени ирански учени и творци.

Френският външен министър определи случая като „изключително сериозен акт на заплаха", нарушаващ дипломатическия имунитет.

В телефонен разговор с Баро, иранският външен министър Абас Арагчи обяви действията на тези дипломати за неприемливи, наричайки ги "непрофесионални".

Жан-Ноел Баро

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