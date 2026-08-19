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Гърция въвежда нови правила за училищните екскурзии

Бойка Атанасова, Атина

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Гърция СНИМКА: Pixabay

Минимум шест образователни екскурзии за всяка паралелка в началните училища ще се провеждат през учебната година в Гърция. Промяната се въвежда за първи път като част от новите общи правила за ученическите пътувания.

Екскурзиите ще бъдат по-тясно свързани с учебния материал и ще имат конкретни образователни цели. Предвиждат се посещения и дейности, посветени на историята, културата, науката, технологиите, околната среда и обществената ангажираност.

Новата рамка въвежда и ограничения за мобилните телефони. Ако ученик снима, прави видеозапис или записва разговор на друг ученик без неговото съгласие, устройството ще бъде изключено и прибрано и ще се връща на родител или настойник едва след края на екскурзията.

При необходимост учителският съвет ще може да определя по-голям брой придружаващи преподаватели, за да бъде осигурен по-добър контрол и безопасност на децата.

Затягат се изискванията и към туристическите агенции. Собствениците и служителите, които придружават ученическите групи, ще бъдат задължени да представят свидетелство за съдимост.

За ограничаване на разходите различни училища ще могат да обединяват групите си и да организират общи екскурзии в Гърция и чужбина. По този начин се очаква транспортът да се използва по-ефективно, а финансовата тежест за родителите да бъде по-малка.

Промени се въвеждат и при програмата „Еразъм". Ограничението за участие на учители до 14 дни годишно отпада, когато пътуванията се осъществяват през коледната или великденската ваканция, както и между 22 юни и 31 август.

Гърция СНИМКА: Pixabay

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