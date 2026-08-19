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Пентагонът: Целите на военните учения в Южна Корея се запазват

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Военни учения Снимка: Пиксабей

Пентагонът заяви, че основните цели на съвместните военни учения на САЩ и Южна Корея се запазват, въпреки съкращаването им с шест дни. Маневрите ще приключат в петък, предаде Франс прес.

От американското военно ведомство увериха, че промяната няма да засегне подготовката и бойната готовност на американските сили, посочи БТА.

Южна Корея обаче заяви, че е била изненадана от решението на президента Доналд Тръмп за намаляване на мащаба на ученията. Външният министър Чо Хюн каза, че нито южнокорейските, нито американските власти са били предварително уведомени.

В началото на седмицата Тръмп заяви в публикация на сайта си "Трут Соушъл", че макар да е твърде късно да се отменят изцяло ученията, той "не е доволен", че САЩ преди това са се съгласили да участват.

Президентът изтъкна като доводи „много добрите си отношения" със севернокорейския лидер Ким Чен Ун и също така подчерта позицията на Южна Корея по отношение на американско-израелския конфликт с Иран.

„Макар и донякъде несвързано, наскоро попитах президента на Южна Корея дали биха искали да се присъединят към нас в ядреното разоръжаване на Ислямска република Иран" и те казаха: „Не, благодаря!"", написа Тръмп.

Военни учения

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