Камила призна колко трудно е било да пази в тайна диагнозата на крал Чарлз III

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Кралица Камила за първи път разказа колко трудно ѝ е било да пази в тайна диагнозата за рак на крал Чарлз III, докато той и семейството му все още не са били готови да я обявят публично.

Само дни след като Чарлз е бил диагностициран, Камила посетила център на благотворителната организация Maggie's в Лондон. Там тя се срещнала с онкоболни пациенти и техните близки, докато самата тя вече знаела, че съпругът ѝ е изправен пред тежка диагноза, съобщава "Гардиън".

„Исках просто да го кажа", признава Камила в кратък филм, посветен на 30-годишнината на Maggie's.

На 31 януари 2024 г., в качеството си на патрон на организацията, кралицата открила новия ѝ център към Royal Free Hospital в Лондон. Тогава Чарлз вече е бил диагностициран с неизвестна публично форма на рак, но новината все още се пазела в тайна.

„Спомням си, че дойдох в Maggie's малко след като кралят беше диагностициран. Никой не можеше да каже нищо по това време. Беше доста трудно", разказва Камила пред изпълнителния директор на организацията Дейм Лора Лий.

„Почти казах нещо, но знаех, че моментът не е подходящ."

Докато разговаряла с пациентите и техните близки, Камила осъзнала още по-силно значението на местата, които предлагат подкрепа на хората, засегнати от рака.

„Гледах всички, които страдаха, и всички техни близки, и мисля, че това ме накара да осъзная още повече колко важни са тези места", споделя тя.

По това време Чарлз се възстановявал от лечение на увеличена простата. Именно по време на процедурата лекарите открили раковото заболяване, чийто точен вид и до днес не е публично оповестен.

Пет дни след посещението на Камила, на 5 февруари 2024 г., Бъкингамският дворец официално съобщи за диагнозата на краля.

Maggie's предлага безплатна емоционална и практическа подкрепа на онкоболни и техните близки в 27 центъра, разположени в близост до болници на NHS във Великобритания.

Откровението на Камила показва колко личен е бил за нея онзи официален ангажимент — докато е говорела с хора, изправени пред рака, тя самата вече е била близък човек на пациент, но не е имала право да сподели тревогата си.

Камила признава, че по време на посещението си в центъра на Maggie's отчаяно е искала да сподели какво се случва със съпруга ѝ, но е била принудена да мълчи.

„Просто исках да го кажа, но очевидно не можех", разказва тя.

Докато разговаряла с посетителите в центъра, кралицата усещала, че този път срещите ѝ са много по-различни от обичайното.

„Почти ги разпитвах", признава Камила, но допълва, че не е искала „да навлиза прекалено дълбоко" в личните им истории.

„Обикновено, когато влизах, просто разговарях с тях. Но този път не знам... усещах всичко много по-дълбоко", казва тя.

Камила разказва и за начина, по който Чарлз е посрещнал заболяването си. Кралят се завръща към публичните си ангажименти през април 2024 г., по-малко от три месеца след началото на лечението.

„Погледнете съпруга ми. Нищо не го спря. Той просто каза: „Това е моят начин. Така ще се справя", споделя кралицата.

За нея обаче диагнозата променя напълно начина, по който гледа на хората, с които се среща в центровете за подкрепа.

„Никога не беше идвало толкова близо до дома. И изведнъж съпругът ти е диагностициран и си мислиш: „Боже мой, аз съм говорила с всички тези хора, а сега аз съм тази, която трябва да се грижи за съпруга си и да се опита да разбере всичко", разказва Камила.

Седемминутният филм е създаден, за да привлече внимание към подкрепата, която Maggie's предоставя на хората с рак и техните близки. Кралицата поставя особен акцент върху необходимостта от повече помощ за мъжете, които според организацията по-често се колебаят да потърсят подкрепа.