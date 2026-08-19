Съветник на президента на Боливия е арестуван след стрелба по адвокатка, с която имал връзка

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Боливийската полиция арестува аржентинския политически консултант Фернандо Черимедо, съветник на президента Родриго Пас, по подозрение за участие в опит за убийство, съобщи прокуратурата, цитирана от Франс прес.

Черимедо е заподозрян, че е поръчал въоръжено нападение срещу боливийската адвокатка Надя Белер, с която е имал връзка. Тя е била простреляна три пъти пред хотел в Санта Крус от двама мъже, представили се за доставчици на храна, посочи БТА.

Черимедо е задържан на летището в Санта Крус, докато се е готвел да отпътува за Буенос Айрес. Прокуратурата е започнала разследване и ще поиска предварителното му задържане.

Той е работил по предизборни кампании на аржентинския президент Хавиер Милей, бившия бразилски президент Жаир Болсонаро и Родриго Пас.