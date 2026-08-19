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4-годишно дете и още 8 души загинаха при пожар в хотел в индийския град Калкута

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снимка: Ройтерс

Най-малко девет души, сред които четиригодишно дете, загинаха, а шестима бяха ранени при пожар в пететажна сграда в центъра на индийския град Колката, съобщи ПТИ, позовавайки се на полицията.

Около 80 души са били спасени от сградата, в която се помещават няколко хотела. Пламъците вече са потушени, но операцията по охлаждането продължава заради високата температура, посочи БТА.

По първоначални данни пожарът може да е причинен от късо съединение. Властите обаче посочват, че сградата не е отговаряла на основните изисквания за пожарна безопасност и строителство.

Сред жертвите има индийски и бангладешки граждани. Властите не изключват броят на загиналите да нарасне. Собственикът на сградата се издирва, като срещу него е образувано дело.

снимка: Ройтерс

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