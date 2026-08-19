Канадският премиер: Има съществен напредък в търговските преговори със САЩ

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Канада и САЩ са постигнали съществен напредък в търговските преговори, но все още остава важна работа, заяви канадският премиер Марк Карни, цитиран от Ройтерс.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че отлага с три дни въвеждането на новите 50-процентни мита върху канадски стоки. По думите му двете страни са постигнали договореност, която предстои да бъде оформена окончателно, посочи БТА.

Бъдещото споразумение се очаква да включва по-широк достъп до канадския пазар за американски стоки, мерки за икономическа сигурност и сближаване на правилата за цифровата търговия.

Сред спорните въпроси остават митата върху канадските автомобили и достъпът на американски стоки до канадския пазар. Двете страни продължават интензивните преговори.