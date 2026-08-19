Иран готви удари по американски бази в Европа, "Безмер" е в списъка

Иран е проучил възможности за нанасяне на удари по американски военни обекти в Европа, ако президентът Доналд Тръмп разпореди нова ескалация срещу Ислямската република, съобщи Financial Times, позовавайки се на източници, близки до правителството на Иран.

Според доклада иранските сили са оценили потенциални атаки срещу американски военни обекти в Югоизточна Европа, включително в България. София наскоро разреши на американски самолети за презареждане да оперират от военновъздушната база "Безмер", което потенциално увеличава стратегическото значение на обекта за Вашингтон. Това стана в края на юли по предложение на премиера Румен Радев и с решение на Народното събрание. В началото на август американските самолети-цистерни започнаха да ползват базата.

Преди това решение американски самолети бяха базирани на летището в София, но за тях се твърдеше, че участват в учение. В момента разрешението за "Безмер" е за да участват в американските военни действия в Близкия Изток.

Кипър също е бил разгледан като възможна цел в случай на по-нататъшни военни действия от страна на САЩ, сподели пред FT лице, запознато с обсъжданията в Техеран. На острова се намират британски военни съоръжения, едно от които беше атакувано от дрон по-рано тази година.

Според доклада иранските стратези са проучили и начини за прекъсване на подводните оптични кабели, преминаващи през Ормузкия проток. Повредата на кабелите би могла да засегне критичната комуникационна инфраструктура, преминаваща през един от най-стратегически важните водни пътища в света.

Съобщението за изготвянето на планове за извънредни ситуации идва в момент, когато Техеран обмисля как би могъл да увеличи разходите за Вашингтон, ако конфликтът се разшири извън сегашния си обхват. Източниците подчертаха, че мащабът и характерът на евентуални ирански ответни мерки ще зависят от действията, предприети от Съединените щати.

Един от източниците е споделил пред FT, че Техеран разработва варианти за разширяване на конфликта, ако Тръмп изпълни предишните си заплахи да нанесе удари по иранската инфраструктура в отговор на атаките срещу кораби в Ормузкия проток. Друг източник е заявил, че Иран би могъл да разшири ответните си мерки извън Близкия изток, ако се сблъска с нова мащабна офанзива от страна на САЩ.

Преговорите за отварянето на Ормузкия проток са в застой, а миналата седмица иранският върховен лидер аятолах Моджтаба Хаменей назначи представители на твърдолинейното крило на ключови постове в сферата на сигурността и отбраната. Вчера Доналд Тръмп заяви, че с Техеран "не се водят и не са планирани никакви разговори или преговори".

Корпусът на гвардейците на Ислямската революция и други висши ирански военни предупредиха, че при нов пълномащабен конфликт Иран ще разшири обхвата на атаките си извън Близкия изток.

Миналия месец иранските власти отправиха заплаха към Великобритания заради използването на британски военни бази от САЩ, като заявиха, че „всяка база, използвана за нанасяне на удар срещу иранска територия, ще се смята за легитимна цел". Анализатори определят иранските заплахи за цели в Европа като реални, но ограничени.

Авиобаза „Безмер", която се намира на около 10 километра западно от Ямбол, е един от четирите военни обекта в България, предназначени за съвместно използване със САЩ.

САЩ изпратиха спешна нота на 17 юли с искане да разположат до 8 самолета и до 250 военнослужещи за логистично обслужване на американските операции в Близкия изток. По предложение на правителството на 22 юли парламентът разреши това със 136 гласа "за" - на мнозинството от "Прогресивна България" и ДПС.

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на САЩ, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г.

Министърът на външните работи Велислава Петрова разговаря по телефона вчера с колегата си от Ислямска република Иран Абас Арагчи. Във връзка с разполагането на американските самолети-цистерни в България министър Петрова подчерта, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток, съобщиха от пресцентъра на министерството. По-късно официалната иранска новинарска агенция ИРНА предаде, че министърът на външните работи на Иран Абас Арагчи е заявил, че всяка страна, която участва по какъвто и да е начин в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за нейните последици.

Премиерът Румен Радев коментира , че Иран разбира много добре, че американските самолети на авиобаза „Безмер" не са в никакъв случай за бойни мисии. С Иран имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, на взаимно доверие и приятелство, каза още премиерът.