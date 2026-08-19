Турски депутат беше ранен при нападение с хладно оръжие

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Депутатът от турската опозиционна „Нова партия" Мелих Мерич е бил ранен при нападение с хладно оръжие в град Газиантеп, съобщи турската редакция на БиБиСи, позовавайки се на областния управител Кемал Чебер.

Нападението е станало в квартал „Ибни Сина", където Мерич разговарял с граждани, посочи БТА.

Заподозреният все още не е задържан, а мотивите за нападението се изясняват.

От охранителни камери се вижда, че двамата първоначално разговаряли, но разговорът прераснал в словесен конфликт. Заподозреният има 27 предишни полицейски регистрации и е бивш председател на окръжното ръководство на друга политическа партия в околия Огузели.

Главната прокуратура в Газиантеп е започнала разследване. Министърът на правосъдието Акън Гюрлек осъди нападението и заяви, че ще бъдат предприети всички необходими действия за установяване на обстоятелствата и търсене на отговорност от извършителя.