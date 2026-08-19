Ебола в Конго взе над 2300 жертви, заразените надхвърлиха 5000

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Броят на потвърдените случаи на ебола в Демократична република Конго достигна 5021, показват правителствени данни, цитирани от Ройтерс.

Броят на смъртните случаи вече е 2378, което надхвърля предишния рекорд в страната, отчетен при епидемията през 2018–2020 г. Настоящото огнище е най-голямото в историята на ДР Конго по брой заразени, посочи БТА.

Епидемията е причинена от щама Бундибуджо, за който няма одобрени ваксини или специфично лечение. Здравните власти предупреждават, че усилията за овладяването ѝ са затруднени от слабата здравна инфраструктура, нестабилността и съпротивата в някои общности.