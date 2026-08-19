Натали Харп се возила в багажника на кола, за да бъде близо до Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Натали Харп, една от най-близките помощнички на Доналд Тръмп, веднъж е пътувала в багажника на SUV, за да придружи тогавашния кандидат за президент до съд в Ню Йорк. Това съобщава CNN, позовавайки се на двама анонимни източници.

Случаят е станал през октомври 2023 г., по време на съдебното дело срещу Тръмп, когато президент на САЩ все още е бил Джо Байдън.

Според информацията Харп влязла в остър спор с други членове на екипа, след като настояла, че Тръмп лично е поискал тя да бъде с него. Когато ѝ било казано, че в автомобила няма място, тя намерила необичайно решение — качила се в багажното отделение.

CNN представя инцидента като пример за напрежението, което Харп предизвиквала сред някои от най-близките съветници на Тръмп.

В същото време един от съветниците на президента твърди, че Тръмп харесва нейната безусловна лоялност.

„Тя не поставя под въпрос нищо и не се колебае", казал източникът, цитиран от CNN.

Случаят отново привлече внимание към Харп, след като сенаторът демократ от Джорджия Джон Ософ я спомена по време на предизборен митинг в неделя.

Ософ, който е считан за един от потенциалните кандидати на Демократическата партия за президентските избори през 2028 г., заяви пред свои привърженици:

„Тръмп не иска да върши работата. Той иска да построи своята бална зала и да пътува с Натали в техния очевидно незащитен летящ дворец, подарен от емира на Катар."

Белият дом реагира остро на думите му. Говорителят Дейвис Ингъл заяви пред Daily Mail, че характерът на Ософ и неговото гласуване в Сената са „еднакво ужасни".