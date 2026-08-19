Украинските антикорупционни агенции заявиха, че разследват група, включваща президентски служители

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Украинските антикорупционни агенции заявиха днес, че осъществяват операция за разкриване на "престъпна организация", управлявана от настоящи и бивши депутати, в която участват високопоставени служители от администрацията на президента Володимир Зеленски.

Агенциите не предоставиха подробности за разследването, но заявиха, че скоро ще има повече информация, уточнява Ройтерс.

Малко по-рано отстраненият наскоро украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за провеждане на избори в Украйна въпреки войната, защото страната е изправена пред управленска криза. Във видеообръщение в YouTube той сащо така разкритикува военновременната корупция, посочи БТА.

Украинското законодателство забранява провеждането на избори при военно положение. По данни на Ройтерс това е първият подобен призив от значима украинска политическа фигура от началото на руската пълномащабна инвазия през 2022 г.

Уволнението на Федоров предизвика редица протести в Украйна.