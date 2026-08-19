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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23412595 www.24chasa.bg

Албания овладя горските пожари, активните огнища са само четири

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Пожар СНИМКА: Pixabay

Ситуацията с горските пожари в Албания значително се е подобрила, съобщава Албанското радио и телевизия, позовавайки се на официални данни.

До вчера вечерта са регистрирани седем пожара, от които четири остават активни, а три са под наблюдение. В гасенето участват 140 военнослужещи, три хеликоптера и два специализирани самолета, посочи БТА.

Пожарите в планината Дайти край Тирана, района на Пука и близо до Бурел продължават да горят. Огнищата в Националния парк „Люра" и край село Бруч са напълно потушени.

Властите уверяват, че населените места и жилищата в засегнатите райони не са застрашени.

Пожар СНИМКА: Pixabay

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