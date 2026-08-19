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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23412602 www.24chasa.bg

Семейство загина в морето в британски курорт

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КАДЪР: Екс/@Itweetwithnaf

Трима роднини са загинали, след като са изпаднали в беда във водите край Шорхам-бай-сий, Съсекс. Младо момиче от същото семейство се бори за живота си.

Според местните жители семействотосе е къпало в бурното море, когато се е случила трагедията. 

Линейки, два хеликоптера и екипи на бреговата охрана са отишли на мястото на инцидента, след като рибари съобщили, че са видели четирима души да се давят във водата, съобщи "Дейли мейл". 

Полицията в Съсекс потвърди, че са загинали мъж, жена и тийнейджърка. Четвъртият роднина е по-малко момиче, като състоянието ѝ е критично. И четиримата, извадени от водата, са от едно и също семейство.

Семейството е отишло да се къпе, когато се е случила трагедията. Според информацията, рибар е извадил едно от децата от водата, преди да подаде сигнал за помощ.

Местните жители разказват, че семейството е къмпингувало на брега на пристанището наблизо, преди да настъпи трагедията.

Имената на загиналите все още не са оповестени. Става ясно, че семейството има роднини, които живеят в чужбина.

Главният инспектор Джеймс Колис потвърди на пресконференция снощи, че бреговата охрана не търси други пострадали. 

Започнало е разследване, за да се изяснят обстоятелствата около трагедията.

КАДЪР: Екс/@Itweetwithnaf

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