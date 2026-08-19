Семейство загина в морето в британски курорт

Трима роднини са загинали, след като са изпаднали в беда във водите край Шорхам-бай-сий, Съсекс. Младо момиче от същото семейство се бори за живота си.
Според местните жители семействотосе е къпало в бурното море, когато се е случила трагедията.
Линейки, два хеликоптера и екипи на бреговата охрана са отишли на мястото на инцидента, след като рибари съобщили, че са видели четирима души да се давят във водата, съобщи "Дейли мейл".
Полицията в Съсекс потвърди, че са загинали мъж, жена и тийнейджърка. Четвъртият роднина е по-малко момиче, като състоянието ѝ е критично. И четиримата, извадени от водата, са от едно и също семейство.
Семейството е отишло да се къпе, когато се е случила трагедията. Според информацията, рибар е извадил едно от децата от водата, преди да подаде сигнал за помощ.
Местните жители разказват, че семейството е къмпингувало на брега на пристанището наблизо, преди да настъпи трагедията.
Имената на загиналите все още не са оповестени. Става ясно, че семейството има роднини, които живеят в чужбина.
Главният инспектор Джеймс Колис потвърди на пресконференция снощи, че бреговата охрана не търси други пострадали.
Започнало е разследване, за да се изяснят обстоятелствата около трагедията.