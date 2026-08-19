Семейство загина в морето в британски курорт

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Трима роднини са загинали, след като са изпаднали в беда във водите край Шорхам-бай-сий, Съсекс. Младо момиче от същото семейство се бори за живота си.

Според местните жители семействотосе е къпало в бурното море, когато се е случила трагедията.

Линейки, два хеликоптера и екипи на бреговата охрана са отишли на мястото на инцидента, след като рибари съобщили, че са видели четирима души да се давят във водата, съобщи "Дейли мейл". Huge emergency response after reports of 'four people in difficulty in water' at British seaside resort

Emergency services are responding to reports that four people have got into difficulty in the water off the Sussex coast.

Multiple ambulances and two air ambulances could be… pic.twitter.com/9EGAuewqhq — NYC News 24 🗞️ (@NYCNews24) August 18, 2026

Полицията в Съсекс потвърди, че са загинали мъж, жена и тийнейджърка. Четвъртият роднина е по-малко момиче, като състоянието ѝ е критично. И четиримата, извадени от водата, са от едно и също семейство.

Семейството е отишло да се къпе, когато се е случила трагедията. Според информацията, рибар е извадил едно от децата от водата, преди да подаде сигнал за помощ.

Местните жители разказват, че семейството е къмпингувало на брега на пристанището наблизо, преди да настъпи трагедията. Video captured by Lewis Blackman shows the emergency response unfolding at Shoreham Fort.



Live coverage: https://t.co/MyHmBDUjxg pic.twitter.com/r4oDagxiKt — ITV News Meridian (@itvmeridian) August 18, 2026

Имената на загиналите все още не са оповестени. Става ясно, че семейството има роднини, които живеят в чужбина.

Главният инспектор Джеймс Колис потвърди на пресконференция снощи, че бреговата охрана не търси други пострадали.

Започнало е разследване, за да се изяснят обстоятелствата около трагедията.