Шефката на ЕЦБ намекна за участие в президентските избори във Франция

"Ще го обмисля"

Председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард не е обявила кандидатурата си за президентските избори във Франция през април догодина, но последните ѝ изказвания оставят отворена възможността да се включи в надпреварата, съобщава RTL.

В интервю Лагард заяви, че „европейският глас трябва да се чуе" във френския президентски дебат. На въпрос дали би подкрепила кандидат или самата тя би се кандидатирала, тя първоначално отговори „Ще го обмисля", но след това уточни, че това „не е на дневен ред".

Лагард, която преди да оглави ЕЦБ беше министър на икономиката на Франция и управляващ директор на МВФ, се ползва с висок рейтинг в социологическите проучвания, посочи БТА.

Тя е заявявала, че не планира да напуска ЕЦБ преди 2027 г., но френските медии обсъждат възможността да прекрати мандата си по-рано, ако реши да участва в президентската кампания.