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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23412772 www.24chasa.bg

Турция включва антитерористи в борбата с престъпни мрежи от ново поколение

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СНИМКА: Pixabay

Турция разширява правомощията на звената за борба с тероризма, които вече ще участват и в противодействието на организираните престъпни мрежи от „ново поколение", съобщи вътрешният министър Мустафа Чифтчи, цитиран от Анадолската агенция.

По думите му тези групи се различават от традиционните мафиотски структури - нямат постоянна локация и строга йерархия, използват интернет за вербуване и често се ръководят от чужбина. Дейността им включва киберизмами, трафик на наркотици, рекет, заплахи и въоръжени нападения.

Чифтчи подчерта, че младежи и деца все по-често са привличани чрез социалните мрежи с обещания за пари, популярност и статус,

По думите му властите ще използват технологии с изкуствен интелект за проследяване на профили, свързани с оръжия, насилие и подбуждане към престъпления.

През първите седем месеца на годината турските власти са провели 1445 операции срещу 518 организирани престъпни групи. Задържани са 12 175 заподозрени, а 6320 души са били арестувани, пише БТА. 

СНИМКА: Pixabay

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