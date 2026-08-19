Бившият на Хейдън Пенетиър и брат му били в дома на актрисата, когато тя починала

„Този човек в живота ѝ, от когото от доста време се опитваме да я отдалечим, беше с нея в момента на смъртта ѝ – Брайън Хикърсън", каза майката на Хейдън

Нов полицейски доклад разкрива подробности за последните часове от живота на актрисата Хейдън Пенетиър, съобщава Дейли мейл.

Според документа Брайън Хикърсън и брат му Зак са били в апартамента на Пенетиър в комплекса Judson Mill Lofts, когато тя е получила предполагаем сърдечен арест.

Полицията е пристигнала на мястото около 13:50 ч. и е заварила екипи на спешна помощ и пожарникари, които продължително са се опитвали да реанимират актрисата.

В доклада се посочва, че Зак Хикърсън е бил „много емоционален", докато наблюдавал опитите на медиците да спасят Пенетиър. Брайън Хикърсън, който е бил неин партньор, не показал видима емоция до момента, в който тя била обявена за мъртва.

След това Хикърсън показал на полицаите „торба с лекарства", които Пенетиър е приемала по време на смъртта си. Медикаментите са били съхранявани в апартамента, в който актрисата временно е живеела.

Разследването на обстоятелствата около смъртта продължава. Властите все още не са обявили официалната причина за смъртта на 36-годишната актриса.

Майката на Хейдън Пенетиър – Лесли Фогел, проговори за смъртта на дъщеря си и отправи остри обвинения към нейния бивш партньор Брайън Хикърсън.

70-годишната Фогел заяви пред NBC News, че Хикърсън, с когото Пенетиър е имала бурна връзка, е бил с нея в апартамента ѝ в Грийнвил, Южна Каролина, когато тя е починала на 36-годишна възраст.

„Този човек в живота ѝ, от когото от доста време се опитваме да я отдалечим, беше с нея в момента на смъртта ѝ – Брайън Хикърсън", заяви майката.

Пенетиър и Хикърсън имаха връзка с прекъсвания между 2018 и 2022 г., белязана от случаи на домашно насилие и арести. Хикърсън дори е излежавал присъда за насилие над актрисата. През последните месеци обаче двамата отново са били забелязвани заедно.

Фогел заяви, че според нея дъщеря ѝ и Хикърсън все още са били заедно към момента на смъртта ѝ.

„Винаги съм знаела, че са заедно", каза тя.

Майката описа Хейдън като изключително талантлив човек и заяви, че за младите хора, израснали в развлекателната индустрия, често е трудно да се справят с натиска и да останат верни на себе си.

„Хейдън, за съжаление, изгуби пътя си. Иска ми се да беше различно. Иска ми се да беше останала вярна на себе си, защото имаше толкова много невероятни качества", сподели Фогел.

Със сълзи на очи тя говори и за смъртта на сина си Янсен, който почина през 2023 г. едва на 28 години.

„Просто чувствам, че тя е с брат си и двамата са в покой", каза майката.

Фогел коментира и часа, в който в неделя е подаден сигнал на телефон 911, че дъщеря ѝ е получила сърдечен арест. Тя призна, че времето я е обезпокоило, тъй като „по принцип това не е обичайният час от деня, в който човек излиза да купонясва".

Майката за последно е разговаряла с дъщеря си през октомври. След това двете са си разменяли съобщения, но не са поддържали контакт известно време. Фогел уточни, че дистанцията е била нейно решение по „много конкретни причини", но не е била породена от липса на любов или загриженост.